Минприроды Мурманской области напоминает, что «яйца дракона» запрещено вывозить с побережья Териберки

Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области напоминает северянам и гостям региона правила посещения природного парка «Териберка».

Согласно положению, запрещена любая хозяйственная деятельность, в том числе сбор и вывоз объектов неживой природы без разрешения управляющего учреждения. А это значит, что так полюбившиеся всем посетителям парка камни «яйца дракона» нельзя забирать с берега. Желающим забрать с собой «сувенир» из поездки грозит административный штраф в размере от трёх до четырёх тысяч рублей.

«Важно помнить, как долго и старательно природа силой волн и ветров вытачивала каждый камень, придавала ему уникальную форму и цвет, чтобы теперь мы могли ими любоваться. Только в феврале с целью посещения природного парка «Териберка» на сайте Министерства зарегистрировалось более 16400 человек, и эта цифра будет лишь расти. Если каждый посетитель увезёт с собой по «сувениру», то за короткий срок пляж попросту исчезнет с лица земли. Помните о хрупкости нашей природы и берегите ее!» – отметила министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Зинаида Середа.

Фото: https://gov-murman.ru