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Мурманская область. Арктика (16+)25.06.20 11:29

Минприроды Мурманской области обратилось в Росприроднадзор по факту пыления хвостовых отвалов под Апатитами

В связи с неоднократными обращениями жителей Апатитов  с жалобами на пыления хвостовых отвалов хвостохранилища АНОФ-2  Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области обратилось в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования.

По факту обращения регионального министерства природных ресурсов и экологии было инициировано возбуждение дела об административном правонарушении и проведение административного расследования в отношении Кировского филиала АО «Апатит» по ст. 8.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

На данный момент  АО «Апатит» проводит обработку пляжей хвостохранилища, реализуются мероприятия согласно плана неблагоприятных метеоусловий.

Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, пыление хвостовых отвалов хвостохранилища АНОФ-2 зависит от климатических условий и имеет сезонный характер, повторяется ежегодно в разной степени. Кировским филиалом АО «Апатит» для уменьшения выбросов пыли в атмосферный воздух производится закрепление реагентов пылящих поверхностей всех участков хвостохранилища кроме тех, которые находятся в эксплуатации. Дороги и проезды на территории хвостохранилища закрепляют специальным раствором. Работы проводятся ежегодно после схода снежного покрова.

 

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