Минприроды Мурманской области проверило размещенную в соцсетях информацию по факту загрязнения рек Лавна и Роста

Специалисты регионального Министерства природных ресурсов и экологии провели рейдовый осмотр рек Лавна и Роста. Сообщения о загрязнении водных объектов появились ранее в социальных сетях.

По результатам проведенной проверки установлено, что в непосредственной близости от населенного пункта Междуречье на почву был осуществлен сброс отходов животноводства. Расстояние от реки Лавна там составляет порядка 320 метров . В результате выпавших обильных осадков отходы попали в водный объект.

Минприроды Мурманской области и Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора уже возбудили дела об административных правонарушениях по факту несанкционированного размещения на земельном участке отходов животноводства и нарушения требований к охране водных объектов.

Сотрудники регионального министерства также провели проверку по факту окрашивания поверхности реки Роста в ярко-зелёный цвет. По результатам рейдового осмотра было установлено, что поверхность акватории объекта без посторонних примесей и обычного цвета. В настоящее время проводится ряд контрольно-надзорных мероприятий.