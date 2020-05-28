Минприроды Мурманской области разработает комплекс мер по увеличению пропускной способности реки Росты

Региональное Министерство природных ресурсов и экологии проработает набор мер по расширению коллекторной системы реки Росты. Такое решение принято по итогам состоявшегося сегодня в правительстве Мурманской области совещания по ситуации с подтоплением Восточно-объездной дороги на трассе Р-21 «Кола» в пределах Мурманска.

В результате выхода из берегов реки Росты 27 мая была перекрыта автодорога, пострадали частные склады и промышленные помещения АО «Мурманэнергосбыт». Для контроля за ситуацией, связанной̆ с повышением уровня воды в реке, создан оперативный штаб совместно с представителями АО «Мурманэнергосбыт», ГОУП «Мурманскводоканал», АО «Мурманоблгаз», комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска, ММБУ «Управление дорожного хозяйства». В Министерство имущественных отношений Мурманской области направлен запрос для установления собственников земельных участков, прилегающих к руслу реки Росты. Сейчас проводится обследование территории, чтобы оценить возможность создания искусственных технологических каналов для оттока воды. Также оценивается возможность откачки воды с помощью насосов.

«Ситуация довольно сложная. Подземный коллектор под площадкой затопления работает на полную мощность, при этом он не забит ни льдом, ни мусором, – прокомментировал председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев. – Большое количество выпавшего зимой снега и быстрое таяние за счет теплых температур, не позволяет воде уходить быстро».

Чтобы предотвратить повторение затоплений в районе Восточно-объездной дороги в будущем, в этом году региональное министерство природных ресурсов и экологии проведет обследование подземного и наземного русла реки Росты. Предполагается, что мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод будут профинансированы за счёт средств федерального бюджета.

«Мы будем выходить с инициативой на финансирование мероприятий, чтобы в дальнейшем увеличить пропускную способность, и, если потребуется, будем проводить дноуглубительные работы реки Росты. Это необходимо сделать для того, чтобы большее количество воды уходило» – рассказал заместитель губернатора Дмитрий Филиппов.

В конце мая в Мурманской области установилась тёплая погода. Стремительное таяние снега привело к нетипичным для Мурманской области паводкам. На реках Кольского полуострова сформировались пики половодья. По информации Кольского УГМС, уровни воды на большинстве рек повышаются с интенсивностью 10- 50 см за сутки. Ситуация на потенциально опасных участках в районе рек Варзуги и Ковды находится под контролем, меры безопасности были предприняты заранее. В частности, на реке Ковде был организован искусственный технологический канал для оттока воды.

Из-за обильного таяния снега в регионе возникло 8 участков подтоплений. В каждом районе ситуации находятся под контролем. Самые крупные подтопления зафиксированы в районе озера Банное в Оленегорске, где для оттока воды сделаны технологические протоки, и на участке железной дороги между станциями Кица и Лопарская. Там для устранения последствий были привлечены два противоразмывочных поезда. Ситуация стабилизирована.