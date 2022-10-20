Минприроды планирует изменить статус заказника «Сейдъявврь» на природный парк, расширив границы охраняемых территорий

В соответствии с концепцией функционирования и развития сети особо охраняемых природных территорий Мурманской области до 2025 года и на перспективу до 2035 года, утвержденной постановлением правительства Мурманской области, планируется изменить режим заказника «Сейдъявврь», который расположен в Ловозерском районе.

Изменение категории позволит включить в границы особо охраняемых природных территорий (ООПТ) малонарушенные природные сообщества и обеспечить охрану связанных с ними видов растений и животных, в том числе занесенных в федеральную и/или областную Красные книги.

Статус природного парка снимет неоправданные ограничения для развития природно-познавательного туризма и даст возможность регулировать туристический поток.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, материалы комплексного обследования участков территорий, обосновывающие возможность изменения режима особой охраны государственного заказника «Сейдъявврь» (изменение категории, функционального зонирования, площади и границ) размещены на сайте министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области по ссылке.

Граждане, общественные объединения, некоммерческие организации могут ознакомиться с ними и направить предложения и замечания по электронной почте на адрес: mironovama@gov-murman.ru в срок до 17.00 18 ноября 2022 года.