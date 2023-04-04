Минприроды региона объявляет о старте весенней акции по сбору отработанных батареек

Министерством природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области при поддержке ООО «Дюраселл Раша» проводится весенняя акция в рамках школьного проекта «Сдай батарейки с Дюраселл».

С 3 по 30 апреля текущего года воспитанники 94-х образовательных учреждений региона, подтвердивших участие в акции, будут собирать отработанные батарейки в специальные контейнеры, которые затем будут направлены на переработку и утилизацию.

Акция «Сдай батарейки с «Дюраселл» проводится министерством регулярно с осени 2020 года. За это время более 10 тонн батареек направлены на утилизацию на завод ООО «Национальная экологическая компания» в Ярославль.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в образовательных учебных заведениях сбор батареек осуществляется исключительно учащимися. Для северян, желающих сдать батарейки, установлены специальные контейнеры в магазинах «Эльдорадо», «М- Видео», «DNS» по адресам, указанным на сайте министерства.

Фото: https://gov-murman.ru