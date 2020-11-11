Минприроды региона проводит школьную акцию «Сдай батарейки с «Duracell»

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области выступило организатором школьной акции «Сдай батарейки с «Duracell». Экопроект продлится до 30 ноября.

В рамках акции более 50 учебных заведений области, подавших заявки на участие, получат специальные контейнеры «Duracell», в которые соберут отслужившие батарейки и аккумуляторы любых брендов.

Все собранные в рамках проекта батарейки утилизируют на специализированном предприятии Национальной экологической компании (НЭК) в Ярославле. Это одно из немногих в России предприятий, осуществляющих глубокую переработку отслуживших батареек и аккумуляторов. В процессе переработки НЭК получает ценное сырье для металлургии, в котором цветных металлов содержится в десять раз больше, чем в руде.

Специалисты отмечают, что при неверной утилизации одна батарейка может загрязнить до 20 кв. м земли на глубине 5 метров , и до 400 литров воды. Кроме того, батарейки содержат тяжёлые металлы, которые накапливаются, в том числе, в организме человека и наносят существенный вред здоровью. Проект направлен на улучшение состояния природы Кольского Заполярья и привлечение внимания северян к экологическим проблемам.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов и экологии, перечень образовательных учреждений, участвующих в акции «Сдай батарейки с «Duracell», размещён на сайте ведомства.