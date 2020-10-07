Минприроды региона запускает рубрику о краснокнижных животных и растениях Мурманской области

Региональное министерство природных ресурсов и экологии на своем сайте запускает еженедельную рубрику о редких и находящихся под угрозой исчезновения объектах животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Мурманской области. Событие приурочено к Всемирному дню охраны мест обитаний.

На сегодняшний день в Красную книгу региона включено 480 видов. Среди них 18 – грибов, 84 – лишайников, 3 – водорослей, 120 – мохообразных, 189 – сосудистых растений и 66 – животных. Более 270 видов нуждаются в особом внимании к их состоянию в природной среде Мурманской области. Очерки в издании подготовлены сотрудниками научно-исследовательских организаций и природоохранных учреждений.

Минприроды Мурманской области призывает помнить о необходимости бережного отношения к природным богатствам и сохранении уникальных мест обитания. Сегодня задачи сохранения биоразнообразия арктических территорий, к которым отнесена и Мурманская область, определены в ряде основополагающих документов, наметивших цели, стратегические приоритеты и механизмы реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике. Эти задачи входят в сферу национальных интересов страны.