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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.25 12:00

Минприроды РФ продолжает ужесточать контроль над мусорной отраслью в попытке выстроить экономику замкнутого цикла

Все вторичные ресурсы, полученные при раздельном накоплении и обработке твёрдых коммунальных отходов (ТКО), должны реализовываться исключительно через электронные площадки или организованные торги. Поправки об этом внесены в законы об отходах и об охране окружающей среды ещё в 2024 году, а в июле 2025 года они дополнены постановлением правительства №1022, легализующим передачу или продажу вторсырья только через электронные площадки, интегрированные с федеральной государственной информационной системой учёта ТКО (ФГИС УТКО).

Эти требования вступают в силу 1 сентября 2025 года.

Как сообщает «Коммерсант», за нарушения этих требований предусмотрена административная ответственность: ИП грозит штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, юрлицам - от 100 тысяч до 250 тысяч рублей.

Новые правила коснутся всех региональных операторов и операторов по обращению с ТКО, занимающихся обработкой отходов. Исключены из требований только отходы, которые используются в энергетической утилизации (на мусоросжигательных заводах) и для производства искусственных грунтов. Также новые правила не касаются пунктов приёма вторсырья и фандоматов.

Вводимые требования должны сделать прозрачным жизненный цикл вторичных ресурсов. «Механизм нужен для того, чтобы точно понимать, кто, когда и кому передал вторсырьё, например, пластик, стекло или бумагу, полученные после сортировки ТКО, - приводят журналисты комментарий заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Дениса Буцаева. — Это поможет избежать серых схем, сократить потери полезных материалов и гарантировать, что отходы действительно отправляются на переработку, а не на свалку».

Принятые нововведения создают дополнительное давление на регоператоров и оставляют лазейку для сборщиков макулатуры, но «введение ответственности и для них очевидно станет следующим шагом по ужесточению контроля над отраслью», уверена  Елена Вишнякова, заместитель гендиректора ГК «Эколайн».

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