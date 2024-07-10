Минприроды России согласовало изменение режима особой охраны государственного природного комплексного заказника «Сейдъявврь»

В соответствии с Концепцией функционирования и развития сети особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области до 2025 года и на перспективу до 2035 года, утвержденной постановлением правительства Мурманской области, комплексный природный заказник «Сейдъявврь» будет преобразован в природный парк. Материалы, обосновывающие изменение режима особой охраны заказника, разработал Институт проблем промышленной экологии Севера – «Кольский научный центр Российской академии наук».

Согласно проекту положения, природный парк является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов и их компонентов, в том числе лишайников, растений и животных, относящихся к видам, занесённым в Красные книги Российской Федерации и Мурманской области, для поддержания экологического баланса Ловозерского горного массива и прилегающих территорий, а также бассейнов озер Ловозеро и Умбозеро, для развития природно-познавательного туризма и сохранения объектов, представляющих уникальную историко-культурную ценность, сохранения исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов коренного малочисленного народа Севера – саамов.

Как сообщает Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, общая площадь ООПТ увеличится более чем вдвое и составит свыше 38 тысяч гектаров. Природный парк будет состоять из единственного кластера с зонированием: природоохранной, специальной природоохранной, рекреационной и специальной рекреационной зонами, зоной традиционного хозяйственного использования и специальной зоной традиционного хозяйственного использования.

Фото: https://gov-murman.ru