Минпромторг до конца 2025 года представит правительству программу развития судоремонта в Арктике

Минпромторг России до конца 2025 года представит на рассмотрение правительства РФ программу развития судоремонта в Арктическом регионе. Об этом на международной выставке «Нева-2025», которая проходила на прошлой неделе в Санкт-Петербурге» сообщил начальник отдела стратегического планирования и управления Департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Артём Огиенко.

«До конца текущего года мы должны представить в адрес правительства программу развития судоремонта в Арктическом регионе, ремонта судов, именно эксплуатирующихся в Арктическом регионе», — пояснил представитель Минпромторга.

Как отмечает t.me/first_arctic, работу по формированию программы Минпромторг России ведёт совместно с ФАНУ «Востокгосплан», привлекая специалистов АО «ОСК» и института АО «ЦТСС».

По словам Артёма Огиенко, проблему развития судоремонтных мощностей для ремонта и обслуживания крупнотоннажных судов, работающих в акватории Северного морского пути (СМП), необходимо решать, учитывая планы развития и роста грузопотока по Севморпути. «Конечно, у нас есть подъёмные сооружения, которые могут поднять крупнотоннажное судно, но для гражданских целей их, по сути, не существует», — признал он.

Артём Огиенко отметил, что на сегодняшний день есть две ключевые проблемы в судоремонте, которые необходимо решить. «Это, во-первых, отсутствие производственных мощностей, способных покрыть существующий и перспективный спрос на судоремонт. А во-вторых, вопрос о том, как обеспечить создание этих мощностей. То есть откуда взять финансирование, так как частный бизнес не может взять на себя такой большой объём затрат из-за неустойчивой экономической модели», — охарактеризовал ключевые сложности представитель Минпромторга.

Он обратил внимание на то, что в случае принципиальной поддержки механизмов развития судоремонта в Арктическом регионе, сформулированных в программе, Минпромторг России будет предлагать тиражировать их на остальную часть страны.