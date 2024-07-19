Минпромторг России информирует о проведении конкурса на соискание ежегодной премии «Стандартизатор года - 2024»
В России в шестой раз проводится ежегодный конкурс на соискание общероссийской общественной премии «Стандартизатор года - 2024».
Организаторами премии выступают Минпромторг России и Росстандарт при содействии Всероссийской организации качества, ФГБУ «Российский институт стандартизации» и РИА «Стандарты и качество».
Конкурс нацелен на популяризацию стандартизации как сферы, определяющей научно-технический прогресс и повышающей качество жизни, а также признание заслуг высококвалифицированных специалистов по стандартизации.
Жюри выберет победителей в пяти номинациях:
- «За практический вклад в разработку стандартов, имеющих большое экономическое и социальное значение»;
- «За практический вклад в создание и функционирование службы стандартизации на предприятиях (в организациях)»;
- «За вклад в образовательную и учебно-просветительную деятельность в области стандартизации и смежных с ней дисциплин»;
- «За вклад в развитие научно-методических основ стандартизации»;
- «За значительный вклад в развитие отечественной стандартизации».
Участниками конкурсного отбора могут стать граждане Российской Федерации – как отдельные соискатели, так и коллективы соискателей на премию.
Победителям будут вручены премии на торжественной церемонии награждения, которая традиционно состоится в преддверии Всемирного дня стандартов.
Приём заявок завершится 31 августа 2024 года.
Узнать подробности можно на сайте мероприятия.
Участие в конкурсе бесплатное, отмечает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области.
Фото: https://gov-murman.ru