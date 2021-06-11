Минпромторг России поддержал проект газификации Мурманской области

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в Москве. В ходе встречи затронут ряд вопросов, среди которых газификация Мурманской области, а также вопрос урегулирования негативных последствий для развития промышленных предприятий в связи с принятием новых санитарных правил и норм.

Обсуждая газификацию Мурманской области, Денис Мантуров отметил, что Минпромторг России поддерживает эту инициативу, так как она позволит компаниям обеспечить дополнительный стимул к реализации крупных инвестиционных проектов в регионе. А также повысит спрос на продукцию металлургического и химического комплексов, загрузку производителей трубной промышленности.

«После совещания с коллегами из Минэнерго в качестве оптимальной схемы был выбран вариант газификации от магистрального газопровода. На данный момент рассматриваются два проекта, подразумевающих подключение к магистральному газопроводу», – отметил Денис Мантуров.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил руководителя Минпромторга за постоянную и всестороннюю поддержку Мурманской области.

«Благодарю за совместную работу, отдельно за поддержку по газификации Мурманской области. С вашей помощью есть шанс, что будет принято финальное решение по источнику финансирования проекта», – сказал Андрей Чибис.

Также в ходе встречи стороны уделили внимание вопросу урегулирования негативных последствий для развития промышленных предприятий в связи с принятием новых санитарных правил и норм. Стоит отметить, что бизнес оказался не готов к значительному изменению гигиенических нормативов и введению новых норм СанПиН. На текущий момент не разработаны методики расчета среднегодовых концентраций, а также контроля источников эмиссии веществ в атмосферный воздух.

«Минпромторг готов оказать всестороннюю поддержку отечественным предприятиям промышленности при взаимодействии с Роспотребнадзором в части совершенствования СанПиН», – сказал глава Минпромторга.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в заключение Денис Мантуров отметил позитивную динамику в развитии промышленности региона, а также подтвердил готовность и далее оказывать государственную поддержку Мурманской области по различным направлениям.