Минпромторг России запускает методическую программу подготовки управленческих команд субъектов РФ «Лидеры развития инфраструктуры»

В июле 2021 года стартует методическая программа Минпромторга России «Лидеры развития инфраструктуры». Целью программы является формирование профессиональных управленческих команд в регионах по вопросам создания, развития и управления индустриальными парками и промышленными технопарками. По итогам 2020 года в Российской Федерации уже действует и создает 331 индустриальный парк и промышленный технопарк с общей площадью производственных помещений свыше 13 млн кв.м. Вместе с тем, Минпромторг России отмечает высокий уровень региональный диспропорции в размещении производственных площадок.

«Для выравнивания возможностей регионов России в области развития промышленной инфраструктуры Минпромторг запускает Методическую программу подготовки управленческих команд субъектов по вопросам создания и развития индустриальных парков и промышленных технопарков. В текущем году мы запускаем «базовый модуль» программы «Лидеры развития инфраструктуры». К участию в нем приглашены управленческие команды 33 регионов, на территории которых пока не создано ни одного парка в соответствии с федеральными требованиями или стандартами сертификации отраслевых ассоциаций. Ожидаем, что формирование центров компетенций в данных регионах будет способствовать появлению проектов развития промышленной инфраструктуры, в том числе с применением мер государственной поддержки. В следующем году мы также планируем запустить модули программы для остальных субъектов Российской Федерации, которые будут направлены в первую очередь на повышение качества управления парками и привлечение новых резидентов», - сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Базовый модуль программы разработан по заказу Минпромторга России с участием Ассоциации кластеров и технопарков России, Ассоциации индустриальных парков России.

Участникам программы будут предложены лекционные и практические занятия с руководителями наиболее эффективных промышленных площадок, выездные сессии в регионы для ознакомления с деятельностью успешно работающих парков, а также непрерывное экспертное сопровождение в выработке решений по развитию промышленной инфраструктуры. По итогам программы также предусмотрено тестирование и защита персональных проектов каждой управленческой команды по созданию индустриального парка, промтехнопарка на территории своего региона.

Более детальное описание методической программы доступно на сайте Минпромторга РФ при нажатии на баннер «Лидеры развития инфраструктуры».