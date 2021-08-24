Минпромторг закупит спортинвентарь для школ олимпийского резерва Мурманской области

Министерство промышленности и торговли России закупит спортивный инвентарь для школ олимпийского резерва Мурманской области. Губернатор Андрей Чибис, открывая вчера оперативное совещание, подчеркнул, что в этом году нашему региону федеральное ведомство выделит наибольшее количество оборудования для занятий различными видами спорта среди всех субъектов страны.

«Минпромторг закупит и поставит 267 единиц инвентаря для игры в хоккей, занятий биатлоном и горнолыжным спортом. Они будут распределены между четырьмя нашими спортивными школами олимпийского резерва», – сказал глава региона, выразив благодарность правительству России и лично руководителю министерства Денису Мантурову за поддержку и содействие развитию спорта в Заполярье, сообщило Министерство информационной политики Мурманской области.