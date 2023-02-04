Погружаясь в далёкое прошлое: в Египте обнаружили гробницы возрастом 4300 лет, а в Дании откроют музей динозавров и других доисторических животныхМарина Табейкина: о законах сохранения отношений в семье, или Почему люди продолжают совершать ошибки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.02.23 17:00

Минпросвещения и Рособрнадзор предложили утвердить новый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

Планируется, что он начнёт действовать с 1 сентября 2023 года. Совместный приказ ведомств опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ заменит собой предыдущую редакцию от 7 ноября 2018 года. Его положения будут действовать 1 сентября 2029 года.

Согласно приказу, победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также члены сборных команд России на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам будут освобождаться от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю этой олимпиады.

Кроме того, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и не имеющие среднего общего образования, будут вправе пройти ГИА, которой завершается обучение.

Как и раньше, школьники смогут сдать экзамен в формате ЕГЭ или ГВЭ по русскому языку и математике в обязательном порядке, а по биологии, географии, иностранному языку, информатике, истории, литературе, обществознанию, физике и химии — на добровольной основе для последующего поступления в вузы, пишет «ПГ».

Сообщается, что школьники, пишущие ЕГЭ, будут иметь возможность изменить перечень предметов, которые они указали в заявлении. Кроме того, при наличии уважительных причин можно будет внести корректировки в сроки написания экзамена.

Военнослужащие, которые служат по призыву или по контракту и поступают в военные вузы, смогут подавать заявления об участии в ЕГЭ в месте службы.

Также сообщается о планах изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения. Таким образом, вместо первой рабочей среды мая будет вторая среда апреля.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Спрос на токарей и фрезеровщиков в России за год вырос на 51%. Рост спроса в Мурманской области на 154%
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Марина Початая, мурманчанка.
04.02.23 00:07
Добрый ночи, мурманчане! Что сказать, посмотрев сей видеосюжет? А то, что некто Игорь Буренко - типичный очередной квасной патриот, специалист по "неглубокой вспашке" (надеюсь понятно что я имею в
Комментарий к новости:Уходя – уходи: мурманчанин оставил перед закрытой дверью финского консульства памятные для Суоми вещи
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
02.02.23 20:54
Отличный, ОТМЕННЫЙ урок провел дипломированный учитель истории и обществознания, гордость МБОУ КШМ (хотя и не САМЫЙ образованный и грамотный учитель МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", как заявил
Комментарий к новости:В кадетской школе состоялся урок мужества, посвящённый 80-летию разгрома фашистов под Сталинградом
Арина
29.01.23 21:59
Полностью поддерживаю Глеба. Запад нас за людей не считает, а мы их языком пользуемся. Все названия должны быть на русском, хватит уже этой иностранщины, надоело
Комментарий к новости:Арина Кузнецова и Ирина Ткаленко: о проекте «Риал лайф», или Легко ли выпускать в жизнь воспитанников детских домов
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Милый друг». Художественный фильм (12+)23:10«На страже природного наследия Алтая». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Прибавку к зарплате чаще получают те, кто просит больше-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 34 копейки, евро теряет 22 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС выработала более 1 млрд кВтч в январе 2023 года-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Законопроект о самозапрете на выдачу кредитов одобряют 7 из 10 россиян
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика