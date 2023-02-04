Минпросвещения и Рособрнадзор предложили утвердить новый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

Планируется, что он начнёт действовать с 1 сентября 2023 года. Совместный приказ ведомств опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Документ заменит собой предыдущую редакцию от 7 ноября 2018 года. Его положения будут действовать 1 сентября 2029 года.

Согласно приказу, победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также члены сборных команд России на международных олимпиадах по общеобразовательным предметам будут освобождаться от прохождения ГИА по учебному предмету, соответствующему профилю этой олимпиады.

Кроме того, лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального образования и не имеющие среднего общего образования, будут вправе пройти ГИА, которой завершается обучение.

Как и раньше, школьники смогут сдать экзамен в формате ЕГЭ или ГВЭ по русскому языку и математике в обязательном порядке, а по биологии, географии, иностранному языку, информатике, истории, литературе, обществознанию, физике и химии — на добровольной основе для последующего поступления в вузы, пишет «ПГ».

Сообщается, что школьники, пишущие ЕГЭ, будут иметь возможность изменить перечень предметов, которые они указали в заявлении. Кроме того, при наличии уважительных причин можно будет внести корректировки в сроки написания экзамена.

Военнослужащие, которые служат по призыву или по контракту и поступают в военные вузы, смогут подавать заявления об участии в ЕГЭ в месте службы.

Также сообщается о планах изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения. Таким образом, вместо первой рабочей среды мая будет вторая среда апреля.