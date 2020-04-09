Минпросвещения разрешило досрочно закончить учебный год для 1-8-х классов

Министерство просвещения РФ разрешило регионам при необходимости досрочно завершить учебный год для учащихся 1-8-х классов и перенести часть учебных программ на следующий. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

«Регионы имеют возможность принять следующие меры: <...> изменить календарный график или завершить учебный год для 1-8-х классов по результатам завершенных четвертей (триместров) с учётом результатов всероссийских проверочных работ, проведенных в дистанционном формате и в сроки, установленные школой. При необходимости рассмотреть перенос части общеобразовательной программы текущего учебного года на следующий учебный год», - говорится в сообщении.

Также регионам предписано обеспечить очное проведение Основного государственного экзамена по двум предметам и полноценную реализацию образовательных программ в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий и федеральных телевизионных каналов для старшеклассников 10-11-х классов. «Старшие классы должны получить все необходимые знания для успешного освоения школьной программы и подготовки к ЕГЭ», - добавляется в сообщении.