Минпросвещения рекомендовало школам России провести зимние каникулы с 31 декабря по 11 января 2026 года

В министерстве отметили, что каникулы не должны длиться менее семи календарных дней.

«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года», — приводит РИА «Новости» сообщение Минпросвещения.

При этом, федеральным календарным учебным планом уже установлена продолжительность зимних каникул для школьников по окончании второй четверти, и она составляет девять календарных дней.