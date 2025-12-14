Мурманская область. Арктика (16+)14.12.25 16:00
Минпросвещения рекомендовало школам России провести зимние каникулы с 31 декабря по 11 января 2026 года
В министерстве отметили, что каникулы не должны длиться менее семи календарных дней.
«Общеобразовательным организациям рекомендуется провести зимние каникулы в период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года», — приводит РИА «Новости» сообщение Минпросвещения.
При этом, федеральным календарным учебным планом уже установлена продолжительность зимних каникул для школьников по окончании второй четверти, и она составляет девять календарных дней.
