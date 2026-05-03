Минпросвещения РФ и Рособрнадзор установили дополнительные даты основного периода ЕГЭ

В рамках основного периода Единого государственного экзамена-2026 будут введены резервные дни для участников, подпадающих под действие пунктов 6, 8 и 14 Порядка проведения государственной итоговой аттестации. Данное изменение утверждено приказом Минпросвещения России №180 и Рособрнадзора №554 от 19.03.2026 и начнёт действовать со 2 мая 2026 года.

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 4 апреля 2023 г. №233/552), для этих категорий выпускников предусмотрены следующие резервные даты: 5 июня (русский язык) и 9 июня (математика).

