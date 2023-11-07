Минпросвещения России обновило порядок получения медали «За особые успехи в учении»

Соответствующий приказ ведомства от 29.09.2023 №730 вступил в силу 5 ноября.

Речь идёт о медалях I и II степеней.

Как пишет pnp.ru, чтобы получить золотую медаль выпускник должен иметь все пятёрки и набрать 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и ещё одному предмету либо 5 баллов на ЕГЭ по «Математике» базового уровня (для учеников, сдающих только «Русский язык» и «Математику» базового уровня).

Серебряную медаль выдадут выпускникам, имеющим не более двух четвёрок и набравшим не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и ещё одному предмету либо 5 баллов на ЕГЭ по «Математике» базового уровня (для выпускников, сдающих только «Русский язык» и «Математику» базового уровня).

При утрате медали её дубликат выдавать не будут.