Мурманская область. Арктика (16+)07.11.23 13:00
Минпросвещения России обновило порядок получения медали «За особые успехи в учении»
Соответствующий приказ ведомства от 29.09.2023 №730 вступил в силу 5 ноября.
Речь идёт о медалях I и II степеней.
Как пишет pnp.ru, чтобы получить золотую медаль выпускник должен иметь все пятёрки и набрать 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и ещё одному предмету либо 5 баллов на ЕГЭ по «Математике» базового уровня (для учеников, сдающих только «Русский язык» и «Математику» базового уровня).
Серебряную медаль выдадут выпускникам, имеющим не более двух четвёрок и набравшим не менее 60 баллов на ЕГЭ по русскому языку и ещё одному предмету либо 5 баллов на ЕГЭ по «Математике» базового уровня (для выпускников, сдающих только «Русский язык» и «Математику» базового уровня).
При утрате медали её дубликат выдавать не будут.
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