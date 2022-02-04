Минпросвещения России поддержало предложения Мурманской области в сфере развития системы образования

Дополнительные федеральные инвестиции и инструменты развития системы образования Мурманской области вчера обсудили в ходе рабочей встречи в Москве губернатор Андрей Чибис и министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Глава региона подчеркнул, что для Мурманской области с учётом её стремительного экономического роста и статуса ключевого региона российской Арктики образование является приоритетом. С 2019 года расходы в сфере образования в области выросли на 50% и в этом году составляют 24,8 млрд рублей.

«Образование – важнейшая сфера для развития всей области. Помимо ремонта и строительства общеобразовательных учреждений, мы развиваем систему всесторонне – открыли уже 29 «Точек роста», «IT-куб», создаём «Кванториумы», «Квантолабы», современные мастерские в колледжах, чтобы ребята получали разносторонние навыки с помощью практических занятий. Системное повышение качества образования продолжаем наращивать, чтобы школьники и студенты нашего региона в будущем становились высококонкурентными специалистами», – отметил Андрей Чибис.

Регионом подготовлен пакет предложений, отдельные из которых затрагивают не только Мурманскую область, но и страну в целом. Так, Андрей Чибис обратил внимание главы Минпросвещения на то, что благодаря нацпроекту «Образование» у колледжей появилась возможность оборудовать мастерские и лаборатории по мировым стандартам, однако эффект от этого значительно снижается из-за обветшавших помещений и недостаточных площадей. Регион выступает с инициативой распространить запущенную в России в рамках нацпроекта программу капитального ремонта школ также на учреждения среднего профессионального образования.

Отдельным пунктом повестки стала судьба североморской СОШ №12. Школа является крупнейшим общеобразовательным учреждением флотской столицы, при этом в прошлом году отметила полувековой юбилей, и за все эти годы ни разу капитально не ремонтировалась. Андрей Чибис обратился к Сергею Кравцову с просьбой о федеральном софинансировании комплексного ремонта школы.

Заботой о будущем системы образования Кольского Заполярья продиктовано предложение о включении Мурманского арктического государственного университета в комплексную программу по модернизации и стратегическому развитию педагогических вузов «Учитель будущего поколения России». Как отметил глава Мурманской области, треть студентов МАГУ обучается по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки». Участие в программе даст возможность сформировать в университете единую образовательную среду, позволяющую готовить современных педагогов, и создать условия для профессионального самосовершенствования уже работающих учителей.

Сергей Кравцов поддержал инициативы Мурманской области. Все затронутые губернатором вопросы Минпросвещения возьмёт в работу, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/438841/#&gid=1&pid=1