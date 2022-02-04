Андрей Чибис вручил переселенцам из аварийного жилья ключи от новых квартир в МурмашахЧисленность профсоюзов в ковид снизилась до минимума
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.02.22 09:30

Минпросвещения России поддержало предложения Мурманской области в сфере развития системы образования

Дополнительные федеральные инвестиции и инструменты развития системы образования Мурманской области вчера обсудили в ходе рабочей встречи в Москве губернатор Андрей Чибис и министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Глава региона подчеркнул, что для Мурманской области с учётом её стремительного экономического роста и статуса ключевого региона российской Арктики образование является приоритетом. С 2019 года расходы в сфере образования в области выросли на 50% и в этом году составляют 24,8 млрд рублей.

«Образование – важнейшая сфера для развития всей области. Помимо ремонта и строительства общеобразовательных учреждений, мы развиваем систему всесторонне – открыли уже 29 «Точек роста», «IT-куб», создаём «Кванториумы», «Квантолабы», современные мастерские в колледжах, чтобы ребята получали разносторонние навыки с помощью практических занятий. Системное повышение качества образования продолжаем наращивать, чтобы школьники и студенты нашего региона в будущем становились высококонкурентными специалистами», – отметил Андрей Чибис.

Регионом подготовлен пакет предложений, отдельные из которых затрагивают не только Мурманскую область, но и страну в целом. Так, Андрей Чибис обратил внимание главы Минпросвещения на то, что благодаря нацпроекту «Образование» у колледжей появилась возможность оборудовать мастерские и лаборатории по мировым стандартам, однако эффект от этого значительно снижается из-за обветшавших помещений и недостаточных площадей. Регион выступает с инициативой распространить запущенную в России в рамках нацпроекта программу капитального ремонта школ также на учреждения среднего профессионального образования.

Отдельным пунктом повестки стала судьба североморской СОШ №12. Школа является крупнейшим общеобразовательным учреждением флотской столицы, при этом в прошлом году отметила полувековой юбилей, и за все эти годы ни разу капитально не ремонтировалась. Андрей Чибис обратился к Сергею Кравцову с просьбой о федеральном софинансировании комплексного ремонта школы.

Заботой о будущем системы образования Кольского Заполярья продиктовано предложение о включении Мурманского арктического государственного университета в комплексную программу по модернизации и стратегическому развитию педагогических вузов «Учитель будущего поколения России». Как отметил глава Мурманской области, треть студентов МАГУ обучается по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Образование и педагогические науки». Участие в программе даст возможность сформировать в университете единую образовательную среду, позволяющую готовить современных педагогов, и создать условия для профессионального самосовершенствования уже работающих учителей.

Сергей Кравцов поддержал инициативы Мурманской области. Все затронутые губернатором вопросы Минпросвещения возьмёт в работу, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/438841/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Александр
03.02.22 05:27
Занёс,видимо,старший...
Комментарий к новости:Странная болезнь поражает участников судебного дела Михаила Веллера
Николай
02.02.22 22:29
Это и наши Рубцовские чтения, которые вот уже 30 лет проходят на Кольской земле.
Комментарий к новости:В стенах мурманской филармонии состоялась встреча губернатора и руководителей учреждений культуры
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.01.22 17:57
Привет, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, а так же гости города-героя! Пишет Вам большой спец. в области педагогики, специалист экстра-класса Юлия Бурак (Смирнова). На сию новость хочет
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728123456
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Декабристы в Сибири». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области на производстве пищевых продуктов подорожали консервы из печени трески на 38,3%-PRO Валюту (16+)Мировые цены на «чёрное золото» умеренно растут, рубль пытается на этом выиграть-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика