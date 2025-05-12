Минпросвещения России установило нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты

Минпросвещения России приказом установило нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступает в силу 1 сентября 2025 года.

«Установленные приказом нормы позволяют учитывать трудоёмкость воспитательной и иной педагогической работы педагога, не являющейся преподавательской (например, методической), и перечень видов педагогического труда, включаемого в рабочее время педагогических работников», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе министерства.

Согласно нормам, которые определило министерство, продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю устанавливается старшим воспитателям организаций дошкольного образования, педагогам-психологам, социальным педагогам, педагогам-библиотекарям и некоторым другим учителям.

Кроме того, норму в 20 часов педагогической работы установили дефектологам и логопедам, 25 часов — воспитателям, которые преподают детям с ОВЗ, 30 часов — инструкторам по физической культуре, воспитателям в интернатах и других организациях социального обслуживания.

«Норма часов педагогической работы 36 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается воспитателям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; дополнительным общеобразовательным программам; образовательным программам среднего профессионального образования, а также осуществляющих присмотр и уход за детьми», — уточняется в документе.

Объём учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в трудовом договоре, заключаемом с организацией, осуществляющей образовательную деятельность.