Минсельхоз кормит россиян обещаниями: снижение цен на мясо будет в сентябре

В России в целом ценовая ситуация на продовольственном рынке стабильна, при этом снижение цен на мясо ожидается в сентябре, сообщили «Известиям» в Минсельхозе. Как отметили в министерстве, это подтверждают основные производители мяса и мясной продукции.

В то же время активисты Общественной потребительской инициативы (ОПИ) обратились в Федеральную антимонопольную службу: они обратили внимание на признаки согласованных действий производителей разных видов мяса. Они направлены на повышение цен продукции и, как следствие, на ограничение конкуренции, сказано в письме

ОПИ привела в пример данные Минсельхоза за пять месяцев 2023 года: изготовление скота и птицы выросло на 3,6% по сравнение с аналогичным периодом прошлого года, производство птицы — на 1,9% и так далее. По расчётам независимых экспертов, по итогам первого полугодия такая тенденция сохранилась: изготовление индейки увеличилось на 7–8%, свинины — на 4,2%, говядины — на 0,7%.

«Всё это указывает на отсутствие предпосылок к дефициту, однако цены на мясо растут неестественно стремительно и синхронно по всем видам продукции», — указала ОПИ в письме к ФАС.

ФАС 19 августа сообщила, что направила запросы трем крупнейшим производителям мяса птицы с целью проверить обоснованность растущих оптово-отпускных цен.

9 августа министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что в стране отсутствует какой-либо дефицит продукции, а также спрогнозировал снижение цен на мясо в конце лета - начале осени.