Минсельхоз подготовил изменения в правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна

Поправки касаются промысла и любительской рыбалки. Для Северного бассейна предусмотрено уточнение в части бассейнов рек, впадающих в Баренцево море.

Ряд изменений касается любительской рыбалки и её организации, охранных зон, установки рыбоучётных заграждений, сообщает ИА «СеверПост».

Также корректировки учитывают включение Карского моря в рыбохозяйственный бассейн, уточняют координаты районов, запретных для промысла.

Общественное обсуждение изменений продлится до 20 сентября. В случае принятия документ должен будет вступить в силу через 10 дней после дня официального опубликования.