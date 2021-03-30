Минсельхоз предложил компенсировать рыбакам 30% затрат на топливо

Российским рыбакам могут предоставить субсидии на компенсацию затрат на топливо для работы в удаленных районах. Её размер может составить 30% от понесенных затрат. Это следует из проекта постановления правительства, который разработал Минсельхоз.

Как сообщает «Коммерсантъ», проектом предусмотрена компенсация 30% фактически понесенных затрат на приобретение судового топлива в зависимости от объема реализованной продукции. Решение должно обеспечить уровень рентабельности промысла не менее 14-15%.

«Так, например, при промысле ставриды и скумбрии в ЮАР без учёта 30% компенсации затрат на приобретение судового топлива уровень рентабельности промысла составляет 8,7%, с учетом компенсации затрат – 14,3%», – говорится в документе.

«Бюджетная эффективность расходования средств федерального бюджета на указанную меру государственной поддержки в среднем может составить 15,64 рубля выручки на 1 рубль затрат средств федерального бюджета, в том числе чистый прирост выручки 4,32 рубля на 1 рубль затрат федерального бюджета», – отмечается в нём. Ежегодно порядка 160 судов осуществляют рыболовство в удаленных районах промысла РФ и в открытых района Мирового океана, приводится в документе статистика.