Минсельхоз пытается обуздать рост цен на ряд социально значимых товаров двусторонними долгосрочными договорами

В России хотят зафиксировать цены на ряд социально значимых товаров при заключении прямых долгосрочных контрактов производителей и торговых сетей. Минсельхоз предложил Минпромторгу направить свою позицию по внесению таких изменений в законодательство. Это следует из протокола совещания министерства с отраслевыми сообществами и торговыми сетями, который есть у «Известий».

Как пишет издание, темой обсуждения стало увеличение доли долгосрочных контрактов на продовольственные товары между производителями и торговыми сетями. В настоящее время, согласно документу, например, в поставках куриных яиц она составляет 70-80%, овощей - 50-60%. Однако, как отметили некоторые участники совещания, эти проценты не постоянные и могут снижаться.

При этом, как сообщали в Минсельхозе ранее, именно объём этих долгосрочных контрактов играет важную роль для стабилизации цен в России на продукты питания, а также сохранения рентабельности аграрной отрасли.

«Применение долгосрочных контрактов с формульным ценообразованием, учитывающим интересы как производителей, так и торговых сетей, позволит снизить волатильность рынка. В настоящее время рассматривается возможность закрепить данный механизм на законодательном уровне. Предполагается, что перечень товаров будет определять правительство. При этом Минсельхоз совместно с Минпромторгом и ФАС будет отслеживать формирование цен в таких контрактах», - пояснили газете в пресс-службе ведомства, отметив, что производители поддержали эту инициативу.

Источник в министерстве сообщил «Известиям», что речь идёт о фиксации цен на социально значимые товары, в том числе на овощи и яйца.

В ФАС изданию сообщили, что служба поддерживает расширение практики заключения двусторонних долгосрочных договоров между торговыми сетями и поставщиками продовольственных товаров с закреплением в них определенных объёмов и цен поставки (диапазона цен, формулы цены), а также двусторонней ответственности за невыполнение условий.