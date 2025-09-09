Будем здоровы! В Мурманской области началась вакцинация от сезонного гриппаПуть в порт приписки: Балтийский завод ОСК завершил обслуживание атомного ледокола «Арктика»
Минспорт Мурманской области: для детей до 14 лет тренировки по плаванию будут организованы в бассейнах Мурманска

Дети до 14 лет будут тренироваться в бассейнах Мурманска, для ребят старше 14 лет организуют специальный трансфер от Ледового дворца до бассейнов в Коле и Североморске и обратно. Об этом вчера на оперативном совещании губернатору Андрею Чибису доложила министр спорта Светлана Наумова. 

Напомним, вопрос об организации тренировочного процесса для воспитанников спортивных школ после закрытия Центрального бассейна был задан главе региона в ходе «прямой линии», которая состоялась 7 сентября.

Светлана Наумова рассказала, что по итогам проведённой работы внесены изменения в предварительно составленное расписание тренировок с учётом действующего законодательства и мнения родителей спортсменов.

«В муниципалитете плаванием занимаются в двух школах – №17 и №15. Общее количество детей, которые их посещают, – 287 человек, 10 тренеров. Занятия муниципальных школ после проработки будут проводиться в основном в бассейне «Авангард», также в бассейнах в Коле и Североморске. Областная спортивная школа, в которой занимаются 127 детей и 6 тренеров, будет проводить тренировочные мероприятия: для детей до 14 лет в черте города, используя бассейны «Лапландия», «Авангард», «Гольфстрим» и «Bright Fit», детей старше 14 лет будем доставлять в бассейны в Коле и Североморске в соответствии с требованиями групповых перевозок детей», – сказала руководитель профильного ведомства.

Губернатор отметил, что главная задача не просто сохранить тренировочный процесс, а сделать его максимально комфортным, и поручил Минспорту совместно с администрацией Мурманска проработать все возможные варианты.

«Всё-таки постарайтесь организовать тренировочный процесс без поездок. Вы должны всё это просчитать. Но если мы говорим про тренировки в Североморске, тогда надо предусмотреть питание, время и так далее – это важные детали. Жду от вас в среду подробную информацию, а уже потом, когда убедимся, что всё правильно, тогда можно будет проводить собрание», – подчеркнул Андрей Чибис.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, в летний период во время выполнения плановых технических работ были выявлены дефекты помещений Центрального бассейна в Мурманске, которые препятствуют дальнейшей безопасной эксплуатации спортивного объекта. В настоящее время принято решение о закрытии чаши 60-летнего здания бассейна с целью подготовки её к капитальному ремонту.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553026/#&gid=1&pid=1

Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
