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Мурманская область. Арктика (16+)19.04.22 11:00

Минспорт РФ формирует перечень физкультурно-спортивных организаций, за посещение которых можно будет получить налоговый вычет в 2023 году

На еженедельном оперативном совещании 18 апреля министр спорта Светлана Наумова рассказала о получении социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги.

С 1 августа 2021 года вступил в силу законопроект, предусматривающий налоговый вычет за физкультурно-спортивные услуги на доходы физических лиц. Закон предоставляет российским гражданам возможность вернуть 13% от расходов на фитнес на максимальную сумму до 120 тысяч рублей за год. Стоит отметить, что налоговый вычет будет применяться к доходам, которые налогоплательщики получили с 1 января 2022 года.

Для получения такого вычета требуется, чтобы организации или индивидуальные предприниматели, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень, формируемый Министерством спорта Российской Федерации на основании предложений субъектов.

С перечнем можно ознакомиться на официальном сайте регионального Министерства спорта во вкладке «Налоговый вычет за оказание физкультурно-оздоровительных услуг» по ссылке. Здесь также размещены нормативные правовые акты, регулирующие вопросы формирования и ведения перечня; график приема и список необходимых документов для включения в перечень; формы документов в форматах, удобных для заполнения.

«В текущем году министерство продолжает все информационно-консультационные мероприятия по увеличению количества организаций, включенных в перечень и соответственно количества людей, которые смогут получить вычет за занятия спортом, – отметила Светлана Наумова. – В феврале совместно с представителями партии «Единая Россия» представители министерства приняли участие в мероприятии «Открытая студия», на котором были даны разъяснения по вопросам о получении социального налогового вычета за занятия спортом».

В срок не позднее 1 октября года, предшествующего очередному календарному году, организации предоставляют в региональное министерство спорта заявление и необходимые документы. До 1 ноября формируется региональный перечень организаций. До 1 декабря Минспорт России утверждает федеральный перечень организаций и размещает его на официальном сайте ведомства. Перечень утверждается ежегодно.

Для получения вычета налогоплательщик должен предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату физкультурно-оздоровительных услуг, а именно, копию договора на оказание физкультурно-оздоровительных услуг и кассовый чек.

Помимо названных документов для получения вычета налогоплательщику также нужно представить:

- банковские реквизиты для перечисления денег;

- свидетельство о рождении ребенка (если оформляется вычет по расходам на спортивные занятия детей).

Возврат средств, потраченных в 2022 году, может быть осуществлен налогоплательщиком двумя способами:

- посредством подачи в ИФНС по месту жительства декларации 3-НДФЛ по окончании налогового периода (то есть в 2023 году);

- при обращении с соответствующим письменным заявлением к работодателю до окончания налогового периода.

Фото: https://www.nalog.gov.ru/rn50/news/activities_fts/11670809/

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