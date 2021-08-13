Минстрой Мурманской области готовит закон для стимуляции жилищного строительства в регионе

Министерство строительства региона подготовило законопроект «Об отдельных вопросах в области жилищных отношений и жилищного строительства на территории Мурманской области». Будущий нормативный акт обсудили на Общественном совете ведомства.

«Долгие годы в Мурманской области жилищное строительство не велось. Жилые дома возводились точечно за счёт средств федерального бюджета и для переселения граждан из аварийного жилья. Необходимо поднимать эту отрасль в регионе. Для этого и был разработан этот законопроект. В случае если он будет принят Мурманской областной Думой, областные структуры смогут подводить инфраструктуру, возводить дома – как многоквартирные, так и индивидуальные – и продавать жилье по доступной цене льготным категориям граждан: бюджетникам, молодым семьям, гражданам, проживающим в аварийном жилом фонде и домах пониженной капитальности, и так далее. Таким образом, будет создан рынок первичного жилья, на который смогут ориентироваться крупные застройщики при решении вопроса об инвестировании проектов в регионе», – объяснил необходимость такого закона и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

В 2022 году планируется реализация проекта развития индивидуального жилищного строительства. Уже определены четыре приоритетных района для этого: два – в Мурманске и по одному в Коле и Полярных Зорях. Участки специально выделены рядом с землями многодетных семей, чтобы снизить стоимость строительства инфраструктуры. До конца первого полугодия 2022 года планируется завершить разработку проектов планировки и межевания территорий, после чего – организовать обеспечение этих районов инженерной и улично-дорожной инфраструктурой, а также строительство более 300 индивидуальных жилых домов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, Общественный совет Министерства строительства Мурманской области признал законопроект важным и необходимым для перелома ситуации с жилищным строительством. Осенью законопроект будет представлен на согласование депутатам Мурманской областной Думы.