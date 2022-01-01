Минстрой Мурманской области повысит эффективность контроля за долевым и капитальным строительством

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановления, которые утверждают положения о региональном строительном надзоре и государственном контроле в области долевого строительства.

«В рамках реформы контрольно-надзорной деятельности, которая проводится в Российской Федерации, Мурманской областью исполнены обязательства в части полномочий Минстроя, касающиеся долевого строительства и государственного строительного надзора. Приняты соответствующие положения, которые отвечают современным требованиям федерального законодательства и позволят повысить эффективность надзора, особенно в части профилактики правонарушений», - отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/413972/?sphrase_id=5489375#&gid=1&pid=4