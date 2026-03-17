Минстрой Мурманской области принял решение о расторжении концессии по строительству ФОКа в областном центре

Министерство строительства Мурманской области приняло решение расторгнуть концессию по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Старостина в Мурманске. Об этом сообщила глава ведомства Александра Карпова.

«Несмотря на всю оказываемую помощь, к большому сожалению, концессионер не справился с взятыми на себя обязательствами и фактически остановил строительство ФОКа на улице Старостина. Все договорённости, которые были с ним достигнуты в ходе многочисленных совещаний, оказались сорваны. При нормативном сроке строительства 22 месяца, реализация проекта по-прежнему находится на стадии земляных работ, то есть фактически завершение строительства в разумные сроки невозможно. Поэтому было принято непростое решение – расторгнуть концессию», – отметила Александра Карпова.

Строительство ФОКа на улице Старостина началось в мае 2024 года. При проведении земляных работ на участке были обнаружены старые железобетонные конструкции, не учтённые проектом, что повлекло корректировку проектной документации и новое прохождение государственной экспертизы. Именно это и стало краеугольным камнем в возведении социально значимого объекта. За полтора года концессионер так и не смог откорректировать проект и вернуться к работам.

Накануне принятия решения состоялась встреча главы регионального Минстроя с депутатами Мурманской областной Думы Романом Пономарёвым и Евгением Тарбаевым, которые озвучили обеспокоенность жителей города ситуацией с фактически остановившемся строительством ФОКа.

«С моим коллегой Романом Пономаревым мы собрали подписи жителей за расторжение концессионного соглашения и намерены добиваться перезапуска проекта с учётом мнения мурманчан. Также будем настаивать на приведении территории вокруг стройплощадки в порядок и компенсационном озеленении, чтобы микрорайон был комфортным для жизни», – отметил депутат Мурманской областной Думы Евгений Тарбаев.

«Доводы, приведённые коллегами, только укрепили решение о расторжении концессии – в сложившихся обстоятельствах оно единственно правильное», – подчеркнула Александра Карпова.

