Минстрой Мурманской области проконтролировал темпы возведения жилых комплексов частными застройщиками

На сегодняшний день в регионе возводится 20 жилых домов, 80% квартир в которых предназначены для продажи на рынке. Темпы строительства частными девелоперами проверила министр строительства Мурманской области Александра Карпова совместно с региональным Центром содействия жилищному строительству.

«Развитие жилищного строительства – приоритетная задача губернаторского плана «На Севере – жить!», и мы планомерно её выполняем. Застройщики получили возможность реализовать свои проекты на прекрасных земельных участках. За ходом работ на них следит без преувеличения вся область – северяне считают дни, когда смогут въехать в новые квартиры, поэтому неукоснительное соблюдение сроков строительства крайне важно», – отметила Александра Карпова.

На стройплощадке жилого комплекса «Кольские Огни» в Коле подрядчик продолжает возведение фундаментов и вертикальных конструкций цокольных этажей пяти домов первой очереди. В Мурманске в ЖК «Русский Север» идёт устройство перекрытий шестого этажа, продолжается подведение наружных инженерных сетей. В ЖК «Маяк» строители работают над монолитным каркасом 12 этажа. В ЖК «Северное Сияние» завершается армирование перекрытия пятого этажа одной 16-этажной высотки и третьего этажа второй, а также второго уровня парковки. На стройплощадке ЖК «Глоракс Кольский» уже все готово к устройству первых пробных свай.

Идёт строительство в кварталах индивидуальной жилой застройки «Полярник» и «Северный». Там уже залиты фундаменты десяти домов, и началось возведение каркаса первого коттеджа.

«Видно, что за минувший месяц дома подросли: сразу на двух объектах на улице Шевченко – ЖК «Маяк» и ЖК «Русский Север» – застройщики готовятся до конца 2025 года закрыть «коробки» зданий», – подчеркнул и.о. генерального директора Центра содействия жилищному строительству Игорь Петренко.

Как отмечает региональное Министерство строительства, застройщики уже выставили на рынок 2032 квартиры. По последним данным из них продано 462 квартиры. 70% приобретены с использованием льготных ипотек. Правительством Мурманской области заключены соглашения на строительство 1 млн кв. метров жилья в ближайшие 10 лет.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555700/#&gid=1&pid=1

