Минстрой Мурманской области: работы по строительству домов на улице Кирпичной и нового корпуса онкодиспансера необходимо ускорить

Министерство строительства Мурманской области вместе с профильным вице-губернатором Ольгой Вовк в ходе еженедельного объезда проверили ход строительства жилых домов на улице Кирпичной и хирургического корпуса онкологического диспансера.

«Это приоритетные объекты и находятся на постоянном контроле и у меня, и у регионального Минстроя. В очередной раз сверили с коллегами часы. Динамика по объектам есть, но темпы необходимо нарастить», – отметила Ольга Вовк.

На хирургическом корпусе онкодиспансера подрядчик заканчивает монтаж витражей и продолжает выполнять устройство вентилируемого фасада. Также идут работы внутри здания. Строители прокладывают инженерные сети, начиная от тепло- и водоснабжения и заканчивая медицинскими газами и слаботочными сетями. Завершается монтаж лифтового оборудования – из семи подъёмников пять уже собраны, продолжается внутренняя отделка, в том числе и так называемых «чистых помещений». Здание готовится к подаче теплоснабжения.

Подросли и дома на улице Кирпичной. Подрядчик уже возвёл «коробку» одного здания, завершил установку окон и закрыл тепловой контур, после окончания работ по устройству «пирога» кровли начнется активная внутренняя отделка. Ещё по двум монолитные работы находятся на завершающей стадии, параллельно идёт возведение внутренних и наружных стен и монтаж окон. По четвертому дому продолжается возведение стен подвала.

«Мы понимаем, что начинаются холода. Однако у подрядчика есть все силы и средства, чтобы вести работы даже в суровых северных условиях. Сроки контрактов жёсткие, и возможности отклониться от них у нас нет», – подчеркнула министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554228/#&gid=1&pid=1

Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Рыбников Григорий Николаевич
28.09.25 12:47
Андрей Чибис отметил, что особое внимание уделяется благоустройству Малой Долины Уюта. «Эти работы полностью финансируются застройщиком, параллельно с жилым строительством. Это результат долгих пер
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
