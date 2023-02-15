Минстрой Мурманской области: в 2022 году 287 участков для многодетных семей обеспечены инфраструктурой

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» в Мурманской области в 2022 году полностью выполнены работы по 14 заключенным контрактам на обеспечение объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры 287 земельных участков, предоставленных на безвозмездной основе многодетным семьям.

На 140 участках в городе Кола вырублены деревья в местах прохождения дорог и проездов к земельным участкам, на трёх из них установлены септики и ещё к двум участкам подведено централизованное водоснабжение.

На улице Строителей в Апатитах обеспечен въезд на территорию застройки, вырублены просеки и сформировано грунтовое полотно на 42 участках.

В Мончегорске дорожной инфраструктурой и электроснабжением, в том числе наружным освещением, обеспечены 13 участков на улице Геологов и водоснабжением 12 участков на улице Боровой.

На одном участке в Алакуртти выполнены работы по бурению скважины с устройством септика, а 11 земельных участков подключены к сетям водоснабжения в Ловозерском районе.

Как сообщает региональное Министерство строительства, электроэнергией обеспечены 11 участков на улице Кошица в Ковдоре, 44 участка в 6 микрорайоне Оленегорска и 13 участков в 9 микрорайоне Полярных Зорь.

Фото: https://gov-murman.ru