Минстрой намерен сократить сроки отключения горячей воды до 7 дней

Срок летнего отключения горячей воды в России может быть сокращён до семи дней, сообщил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров. «Я думаю, что оптимальный срок отключения - 5-7 дней. Притом, что по многим муниципальным образованиям возможно выйти на отключение раз в два года. В некоторых регионах уже сейчас горячая вода отключается раз в три года. Сроки зависят от состояния коммунальной инфраструктуры», - сказал в интервью «Интерфаксу» Максим Егоров.

Он добавил, что в ближайшем будущем Россия не сможет полностью отказаться от отключения горячей воды летом.

«Полностью отказаться от профилактического отключения горячей воды в летний период, к сожалению, невозможно. Если мы отключаем всю систему горячего водоснабжения, то за 1-2 дня мы ее обратно не запустим, это сложный технологический процесс», - подчеркнул замминистра.

В России ежегодно с мая по конец августа отключают горячую воду для проведения профилактических работ. Продолжительность отключений сейчас не превышает 10 дней. До 2011 года плановый срок отключения горячей воды составлял 14 дней, а ещё раньше - 21 день.