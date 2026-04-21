Минстрой подготовит законопроект об онлайн-взыскании долгов в ЖКХ по всей России

Его внесут в парламент в случае успешного эксперимента, который сейчас проходит в 19 регионах страны. Как пишут «Известия», таким образом, россиянам будет удобнее погасить задолженность до подачи заявления в суд. При этом в Госдуме считают, что инициатива не поможет полностью решить проблему долгов, сумма которых на сегодня достигла 1–1,5 трлн рублей.

Для этого сначала нужно выстроить прозрачный порядок начисления платежей, чтобы россияне понимали, за что они отдают деньги.

Власти уже долгое время пытаются найти способ, который позволит россиянам быстрее и стабильнее оплачивать долги по ЖКХ: за свет, воду и тепло. По состоянию на 1 января 2026 года в стране за оказанные коммунальные услуги оплачено 97,9% счетов, сообщили «Известиям» в Минстрое РФ. Однако, несмотря на внушительные цифры, общая сумма долгов всё равно составляет 1–1,5 трлн рублей, уточнил изданию глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. По его словам, это очень существенные средства, которые недополучает отрасль, из-за чего страдают в итоге добросовестные плательщики: долги за ЖКУ затягивают модернизацию коммунальной инфраструктуры и проведение капитального ремонта.

Чтобы решить проблему, с 1 июля 2025 года по 30 июня 2026-го Минстрой запустил эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКУ. В нём участвуют 19 регионов с «высоким уровнем цифровой зрелости». Если итоги эксперимента признают удачными, будет инициирован соответствующий законопроект, устанавливающий цифровую систему для оплаты долгов за ЖКУ, сообщили «Известиям» в Минстрое.

Законопроектом также планируется распространить систему онлайн-списания долгов за ЖКУ на все регионы России, уточнили в Минстрое. При этом сроки внесения инициативы в Госдуму пока неизвестны.