Минстрой повысил стоимость жилья на II квартал 2025 года в большинстве российских регионов. В Мурманской области «квадрат» обойдётся в 123224 рубля
Ведомство установило новый норматив цены квадратного метра на второй квартал 2025 года. Этот показатель учитывается при расчёте социальных выплат на приобретение льготного жилья или при переселении граждан из ветхого и аварийного фонда.
Документ размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
Как следует из проекта приказа, в 65 российских регионах страны цена повысилась, в восьми — не изменилась, в 16 квадратный метр стал дешевле. Наибольшее подорожание зафиксировано в Еврейской автономной области — за квартал средняя стоимость «квадрата» увеличилась на 20275 рублей — до 123540 рублей. На втором месте — Ленинградская область: здесь прирост составил 14947 рублей — до 143177 рублей.
По Мурманской области в проекте приказа установлен норматив цены квадратного метра на второй квартал 2025 года в размере 123224 рублей.
Среди городов федерального значения больше всех прибавил в цене кв. метра Севастополь — плюс 6831 рубль, до 158859 рублей. В Москве рост составил 2561 рубль — до 176764 рублей, а в Санкт-Петербурге цена осталась неизменной — 165315 рублей. Резко выросла средняя стоимость «квадрата» в Татарстане, точнее в Казани, — на 10063 рубля — до 151747 рублей.