Минстрой предложил снизить порог расходов граждан на оплату ЖКУ до 15% по всей стране

Минстрой предложил изменить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в общем доходе семьи, снизив показатель с 22% до 15%. Соответствующая инициатива уже направлена в кабмин.

Как пишут «Известия», эта мера - одно из предложений по антикризисным мерам в сфере ЖКХ. Речь идёт о поправках в постановление от 29 августа 2005 года № 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг».

По данным Минстроя, сейчас в разных регионах установлены свои предельные пороги. В 58 субъектах максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22% (и в Мурманской области), в 24 субъектах — 15-21%, а в трёх субъектах — менее 15%. Например, ниже 15% — в Москве и Петербурге, уточнил заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

Инициатива Минстроя позволит существенно увеличить число людей, которые будут иметь право на субсидии по оплате ЖКУ, сказал член комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов. Расходы на коммуналку, превышающие предельно допустимую долю в общем доходе семьи, оплачиваются за счёт региональных бюджетов, уточнил он. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ неоднократно выступал с инициативой снизить порог до 15% по всей стране.

«В России немало людей, которые находятся в тяжелом финансовом положении, при этом многие из них на грани этого порога. К примеру, расходы на ЖКУ в совокупном доходе семьи составляет 21%, и им не хватает до получения льготы совсем чуть-чуть», — рассказала глава комитета Галина Хованская.

По данным Арсения Беленького, в 2019 году субсидии на оплату ЖКУ получали около 3 млн российских семей, на это было потрачено в сумме около 71 млрд рублей. Согласно подсчетам профильного комитета ГД, после изменения стандарта дополнительно на выплату льгот в год потребуется около 30 млрд рублей. Таким образом, право на субсидии получат ещё более 1 млн семей, отметил Беленький.