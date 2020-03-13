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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.20 10:45

Минстрой РФ хочет вытрясти долги за ЖКУ со всех недобросовестных граждан

Минстрой РФ предлагает ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. Предполагается, что управляющие компании и поставщиков услуг освободят от необходимости указывать при обращении в суд данные документов жителя.

Сейчас объём задолженности за жилищно-коммунальные услуги достигает почти 1,3 трлн рублей. Из них долги населения - 570 млрд рублей, подсчитали для «Российской газеты» в Минстрое. В целом размер задолженности в последние годы остается примерно на одном уровне, отмечают в Минстрое.

С 1 апреля вступают в силу нормы, по которым в исковом заявлении в суд нужно указывать так называемый идентификатор ответчика. Это могут быть его паспортные данные, номер водительского удостоверения, ИНН, СНИЛС и пр. Такой порядок позволит избежать взыскания долга, например, с однофамильца должника. Однако эти нововведения могут парализовать взыскание долгов за ЖКУ.

Так, законодательством не предусмотрены процедуры обязательного получения у жильцов управляющими компаниями или поставщиками воды, тепла и газа таких сведений. Из-за этого введение нормы об указании идентификаторов, которая изначально должна была начать действовать осенью прошлого года, было отложено на полгода.

И сейчас Минстрой прорабатывает варианты решения этой проблемы. Министерство направило в правительство предложение внести в законодательство изменения и освободить организации ЖКХ от обязанности указывать идентификаторы ответчика, если такими сведениями организации не располагают.

Как сообщает пресс-служба Минстроя, также обсуждается, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут получать сведения о потребителях через ГИС ЖКХ - в системе будет организована идентификация граждан через уникальные единые лицевые счета.

Как считает замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров, управляющим компаниям и поставщикам услуг нужно активизировать усилия по взысканию задолженности за ЖКУ. «Сейчас появляется всё больше доступных и удобных способов оплаты за ЖКУ - от личных кабинетов до автоплатежей», - отмечает Егоров. За счёт удобства оплаты в министерстве ожидают повышения платёжной дисциплины. Сейчас вовремя вносят плату за коммунальные услуги 95-98% жителей.

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