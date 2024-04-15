Минстрой России готов пересмотреть нормы о плате за обслуживание газового оборудования

«С учётом предварительно проведенной работы Минстрой России готов в оперативном порядке рассмотреть обращение Государственной Думы и представить необходимые предложения. Вместе с тем, Минстроем России проводится анализ случаев необоснованного завышения размера платы за обслуживание газового оборудования в отдельных регионах», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В свою очередь первый заместитель исполнительного директора ассоциации «Совет ЖКХ» Ольга Сердюк, как пишет finmarket.ru, пояснила, что любая методика должна дорабатываться с учётом практики. Нормы, предложенные Минстроем, нуждаются в контроле за тем, как они реализуются.

«Контроль за ценообразованием, особенно в ситуации, когда нет возможности выбора, потому что компании, которые обслуживают газовое оборудование, монополисты на этом рынке, с моей точки зрения, должны были бы отнесены к сфере деятельности ФАС. Сейчас этого не сделано, поэтому органы, регулирующие тарифы, не работают с этой темой», - подчеркнула Сердюк. По её словам, было бы вернее отнести это к сфере деятельности тарифного регулирования.

Госдума ранее обратилась к Минстрою с просьбой пересмотреть нормы о плате за обслуживание газового оборудования в жилых домах в связи со значительным ростом этой стоимости в некоторых регионах. Кроме того, в обращении предлагается рассмотреть вопрос «об организации мониторинга размера платы за техническое обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО». В постановлении говорится, что после принятых министерством методических указаний по расчёту размера платы за техобслуживание ВКГО и ВДГО она резко выросла, например, в Самарской области - в 1,5-3,3 раза.