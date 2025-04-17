Минстрой России готовит законопроект по дифференцированной оплате капремонта

Федеральный законопроект по дифференцированной оплате капремонта подготавливается с учётом опыта регионов и будет представлен для обсуждения уже в текущем году, сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Алексей Ересько.

«Мы готовим федеральный законопроект по дифференцированной оплате капремонта, который представим для обсуждения в 2025 году. Пока прорабатываем детали, обсуждаем с депутатами, сенаторами, консультируемся с регионами. Нужно взвешенно подойти к законопроекту», - сказал Ересько в интервью, опубликованном 16 апреля в газете «Известия».

Он отметил, что установление дифференцированного взноса на капремонт «может быть эффективным инструментом, в том числе в домах с лифтами».

«Практика введения дифференцированных взносов уже применяется в ряде регионов. К примеру, в Оренбургской, Калужской, Тверской, Мурманской, Псковской областях, республиках Бурятия и Хакасия. Взнос также может зависеть от иных конструктивных особенностей, например от этажности дома, материала стен, климатических зон и прочего», - пояснил замглавы Минстроя.

Кроме того, по словам Ересько, ведомство разрешило «фондам капремонта централизованно закупать оборудование и материалы», причём «это не обязательство, а право субъекта».

«Сейчас же фонд капремонта может централизованно закупить материалы на всю программу и на все здания. Регионы просили эту норму, потому что им легче контролировать качество и цены на материалы. Так получается эффективнее, ведь оптовые закупки всегда дешевле», - добавил он.

Ересько также сообщил, что «есть опыт в субъектах, когда гражданам предлагают не дожидаться планового ремонта, условно, в 2035-ом или 2040 годах, а провести капремонт в ближайшие годы, но с привлечением дополнительных средств».

«Правда, платить им придётся больше, а сумма распределяется по ежемесячным платежам. Это добровольная инициатива, которая хорошо отработана, к примеру, в Оренбургской области», - подчеркнул замглавы Минстроя России.