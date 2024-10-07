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Мурманская область. Арктика (16+)07.10.24 12:30

Минстрой России и Фонд развития территорий (ФРТ) разработали законопроект по переселению граждан из аварийных домов

В настоящее время он проходит процедуру общественных обсуждений. Планируется, что, в соответствии с новым документом, собственник получает денежное возмещение за изымаемое жильё, рассчитанное, исходя из рыночной стоимости земельного участка за вычетом затрат на снос или реконструкцию.

Как пишут «Известия», ссылаясь на пресс-службу ППК «Фонд развития территорий», также в субъектах РФ могут появиться региональные операторы по переселению граждан из аварийного жилья, они получат займы от Фонда развития территорий. Согласно законопроекту, такие компании будут представлять собой некоммерческие организации. Создание оператора не является обязанностью субъекта РФ, если меры поддержки оказываются гражданам без использования фондовых средств.

Предполагается, что региональные операторы при финансовой поддержке ФРТ будут приобретать жильё или привлекать застройщиков для его строительства. Затем — предоставлять жильцам аварийных домов квартиры по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа или найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский отмечает, что аварийное жильё — «довольно острая проблема».

«Предлагаемое решение видится мне позитивным как минимум в той части, что возможностей у региональных операторов будет гораздо больше, чем у муниципалитетов, - говорит законодатель. - Во многих населённых пунктах сейчас нет активного жилищного строительства, и вопрос расселения решается исключительно покупкой жилья на вторичном рынке, предложение на котором, с одной стороны, довольно ограничено, а с другой - реальный оставшийся срок эксплуатации, возможно, также не высок».

Генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов отмечает, что сегодня доля аварийного жилья существенно различается между регионами, наиболее проблемная ситуация в районах Дальнего Востока и Севера (Карелия, Коми, Бурятия, Забайкалье и др.) — наследие эпохи ускоренной индустриализации этих регионов во второй половине XX века.

При этом зачастую имеются резкие контрасты даже между соседними субъектами, добавляет собеседник издания. Например, одна из самых высоких долей аварийного жилья в Карелии, а одна из самых низких — в Мурманской области, «при этом значения показателя различаются на порядок». Второй фактор — возможности региональных бюджетов: несмотря на то что значительная часть поддержка осуществляется за счёт субсидий из средств федерального Фонда развития территорий, условия программы требуют также софинансирования из региональных бюджетов. Наконец, третий фактор, который выделяет эксперт, — отношение региональных властей к реализации федерального проекта и организация работы.

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