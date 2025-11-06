Минстрой России и «SuperJob» запускают совместную акцию по поддержке кадрового потенциала в строительной отрасли

Строительные и коммунальные компании России с 1 ноября 2025 года по 30 апреля 2026 года смогут бесплатно размещать вакансии на платформе одного из крупнейших сервисов по поиску работы и сотрудников в России — «SuperJob». Инициатива реализуется при поддержке Минстроя России и направлена на формирование кадрового потенциала одной из ключевых для экономики страны отраслей.

«Ускоренные поиск и выход специалистов строительной отрасли и сферы ЖКХ на работу является ключевым элементом реализации инвестиционно-строительных проектов и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. От этого зависит качество жизни людей и выполнение стратегических задач федерального проекта «Новый ритм строительства» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», ориентированного на достижение целей, поставленных Президентом России в Указе № 309», — сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Акция позволит упростить процесс найма специалистов строительной отрасли и сферы жилищно-коммунального хозяйства, облегчить поиск актуальных вакансий для соискателей, включая молодёжь и начинающих специалистов, а также поддержать работодателей в развитии HR-бренда.

«Строительство — это ключевая для российской экономики сфера, которая должна стать драйвером технологических решений и точкой притяжения талантливых сотрудников. Мы считаем важным создавать условия для эффективного найма и продвижения профессий в этой сфере», — отмечает Амир Сараков, вице-президент «SuperJob» по развитию стратегических партнерств.

В рамках программы работодатели из строительной отрасли и сферы ЖКХ получают бесплатно безлимитное размещение вакансий на «SuperJob», трансляцию вакансий для молодых и начинающих специалистов на платформе «SuperJob Старт», доступ к 500 резюме при размещении более 25 вакансий, а также продвижение вакансий через социальные сети компании «SuperJob».

Программа доступна как новым клиентам «SuperJob», так и тем, кто не пользовался сервисом последние два года, также компаниям, которым не выставлялся счет на услуги размещения вакансий за последние три месяца.

Для подключения к программе работодателям необходимо пройти регистрацию и авторизоваться на сайте: https://www.superjob.ru/minstroyrf. Доступ на сервис «SuperJob» подключится автоматически.

Аналогичная совместная инициатива уже была реализована «SuperJob», Минпромторгом России, правительством Москвы и «Росмолодёжью», и доказала свою эффективность. В акции с Минпромторгом предприятия промышленности за три месяца разместили 5,5 тысячи вакансий, привлекли 25 тысяч человек и сэкономили за более 27 млн рублей на привлечение персонала.