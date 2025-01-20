Минстрой России стимулирует субъекты на оплату за отопление по факту - более удобно и прозрачно

С 1 марта 2025 года в силу вступит правительственное постановление, которое запретит регионам равномерную оплату отопления в течение года. Об этом «Парламентской газете» 20 января рассказал замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя Дмитрий Нифонтов.

Сейчас в России действуют два основных способа оплаты услуг отопления в многоквартирных домах. Регионы вправе выбирать, как будут платить собственники: равными долями в течение года либо только в период подачи тепла по фактически потребленному количеству ресурса. Свой порядок действует в Москве: для исчисления платы используют средние за пять лет показатели счётчиков.

С 1 марта 2025 года регионам будет запрещено выбирать систему оплаты по 1/12 части — останется только оплата по факту потребления. Но субъекты РФ, где такой способ был ранее определён, смогут его сохранить, подчеркнул Дмитрий Нифонтов.

«Таким образом мы стимулируем субъекты на оплату по факту, поскольку считаем её приоритетной, более удобной и прозрачной, — сказал представитель Минстроя. — Собственники видят, что показал прибор учёта, — и платят. Плюс не будет корректировки в начале года, из-за чего люди часто получали квитанции с крупными суммами. Да, при оплате по факту в зимние месяцы суммы будут чуть выше, зато летом платежей не будет вообще».