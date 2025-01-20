Минстрой России стимулирует субъекты на оплату за отопление по факту - более удобно и прозрачноМурманский регоператор сделает перерасчёт потребителям услуги «обращение с твёрдыми коммунальными отходами»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)20.01.25 17:30

Минстрой России стимулирует субъекты на оплату за отопление по факту - более удобно и прозрачно

С 1 марта 2025 года в силу вступит правительственное постановление, которое запретит регионам равномерную оплату отопления в течение года. Об этом «Парламентской газете» 20 января рассказал замдиректора департамента развития ЖКХ Минстроя Дмитрий Нифонтов.

Сейчас в России действуют два основных способа оплаты услуг отопления в многоквартирных домах. Регионы вправе выбирать, как будут платить собственники: равными долями в течение года либо только в период подачи тепла по фактически потребленному количеству ресурса. Свой порядок действует в Москве: для исчисления платы используют средние за пять лет показатели счётчиков.

С 1 марта 2025 года регионам будет запрещено выбирать систему оплаты по 1/12 части — останется только оплата по факту потребления. Но субъекты РФ, где такой способ был ранее определён, смогут его сохранить, подчеркнул Дмитрий Нифонтов.

«Таким образом мы стимулируем субъекты на оплату по факту, поскольку считаем её приоритетной, более удобной и прозрачной, — сказал представитель Минстроя. — Собственники видят, что показал прибор учёта, — и платят. Плюс не будет корректировки в начале года, из-за чего люди часто получали квитанции с крупными суммами. Да, при оплате по факту в зимние месяцы суммы будут чуть выше, зато летом платежей не будет вообще».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Тренды в найме в 2025 году: к чему готовиться бизнесу?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области с 1 февраля вводятся новые тарифы на перевозку пассажиров-PRO Валюту (16+)Доллар США дешевеет к основным валютам перед инаугурацией Трампа-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)Минстрой России стимулирует субъекты на оплату за отопление по факту - более удобно и прозрачно-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика