Минстрой вместе с участниками программы «Герои Севера» проверил стройки хирургического корпуса онкодиспансера и жилого комплекса на улице Кирпичной в Мурманске

В правительстве Мурманской области приступили к стажировке участники программы «Герои Севера». Артём Елисеев и Николай Акмазиков выбрали для стажировки Министерство строительства Мурманской области. Вместе с заместителем министра Михаилом Табунщиком они проверили ход работ на главных стройках Мурманска – хирургического корпуса онкологического диспансера и жилого комплекса на улице Кирпичной.

«Для нас большая честь познакомить участников такой актуальной в наше время программы с работой строительной отрасли и показать изнутри её особенности. У каждого объекта своя специфика. Особую сложность представляет реконструкция Мурманского областного диспансера из-за значительного объёма работ и необходимости монтажа специального оборудования, требующего высочайшей квалификации персонала», – отметил Михаил Табунщик.

На сегодняшний день здание нового хирургического корпуса онкодиспансера полностью возведено. Строители уже монтируют вентилируемый фасад и витражи. Внутри здания параллельно идет монтаж лифтового оборудования, внутренняя отделка и завершается монтаж инженерных систем: вентиляции, отопления, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также системы медицинских газов. Всего на объекте работает больше двухсот человек. В ближайшее время численность рабочих планируется увеличить.

«Конечно, масштаб работ на хирургическом корпусе онкодиспансера впечатлил. Объект важный и нужный северянам, и строители это понимают», – поделился Артём Елисеев.

Продолжается и строительство жилого корпуса на улице Кирпичной. Подрядчик завершает возведение монолитных конструкций первых трёх домов и уже приступил к строительству стен четвёртого жилого здания.

«Приятно видеть в Мурманске башенные краны, значит город живёт и развивается. Однако на улице Кирпичной объём работ, который предстоит выполнить, явно требует увеличения количества людей», – подчеркнул Николай Акмазиков.

Оба «Героя Севера» имеют техническое образование и со стройкой знакомы. Правда, отмечают, что, конечно, есть разница между гражданским и военным строительством.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553248/#&gid=1&pid=6