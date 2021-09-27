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Мурманская область. Арктика (16+)27.09.21 10:15

Минтранс и ЦУР Мурманской области определят самый активный населенный пункт по итогам соцопроса, направленного на повышение качества транспортного обслуживания населения

В регионе проходит опрос общественного мнения, призванный определить, чего северянам не хватает для комфортных поездок в общественном транспорте и как улучшить систему транспортного обслуживания в Заполярье.

Организатор опроса – Минтранс Мурманской области – совместно с Центром управления регионом проведёт конкурс в номинации «За активную гражданскую позицию и значительный вклад в развитие транспортной системы Кольского полуострова». Победителем будет признан населенный пункт, жители которого наиболее активно примут участие в опросе. При определении победителя будет учитываться не общее количество респондентов из каждого населенного пункта, а доля населения, принявшего участие в опросе.

В настоящее время в общественном транспорте Мурманской области ежедневно совершается около 180 тысяч поездок. На сегодня 0,7% пассажиров региона приняли участие в опросе и внесли свой вклад в развитие транспорта Заполярья.

Наиболее активны жители Мурманска (около 1000 респондентов), на второе место претендуют Кандалакша, Североморск и Ковдор (около 200 респондентов), на третье место - Мончегорск, Оленегорск, Апатиты, Кировск и Полярные Зори (разница между количество респондентов из этих городов не превышает 25 человек). При этом небольшие населенные пункты - Ловозеро, Ревда, Туманный и Ёна - также приближаются к третьему месту.

В региональном Минтрансе отмечают, что опрос носит анонимный характер, и если предлагается указать номер дома (без указания номера квартиры), то эта информация будет использована только для формирования точек спроса на услуги общественного транспорта. Для этого достаточно указать любой адрес, расположенный не далее 400 метров (норма пешеходной доступности) от места жительства и/или работы.

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