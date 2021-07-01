Минтранс Мурманской области предоставил график устранения выявленных ОНФ недостатков в ремонте дорог
Региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства предоставило график работ по устранению выявленных недостатков в рамках гарантийных обязательств подрядных организаций по контрактам, выполненным в 2019 и 2020 гг. в ходе реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманска.
Ранее общественники направили обращение в адрес главы региона Андрея Чибиса с просьбой дать поручение проверить состояние всех автодорог общего пользования местного значения, отремонтированных в областном центре в рамках нацпроекта, после чего губернатор попросил руководство муниципалитетов провести соответствующее обследование. Жалобы по ряду из этих участков поступили и на прямую линию с Президентом РФ, лидером ОНФ Владимиром Путиным.
В первый год реализации проекта в Мурманске было отремонтировано 27 объектов улично-дорожной сети, во второй – также 27. В связи со скорым истечением срока гарантии работ, произведенных в
Согласно предоставленным профильным министерством данным, устранить все допущенные нарушения подрядчики обязаны до 30 июня текущего года.