Минтранс Мурманской области проконтролирует выполнение поддерживающего ремонта после обращений северян в ЦУР

За прошедшую неделю Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 675 обращений северян в социальных сетях и на портале «Наш Север». Об этом сообщила заместитель министра цифрового развития Александра Никипелова на оперативном совещании в правительстве.

Лидируют по количеству сообщений за неделю блоки «Благоустройство», «ЖКХ», «Дороги» и «Образование».

Блок «Дороги» представлен проблемами ремонта муниципальных дорог и тротуаров. Северяне продолжают жаловаться на ямы на дорогах. Наибольшее число сообщений по данной проблеме касалось улиц Лобова и Копытова и Кольского проспекта в Мурманске.

«Я прошу Минтранс обратить особое внимание на то, как решаются вопросы по ремонту этих трёх улиц, а также на остальных проблемных участках дорог. Также прошу глав муниципалитетов обратить внимание на это», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

В блоке «Благоустройство» чаще всего жители сигнализировали о необходимости отремонтировать двор, убрать территории, благоустроить общественные пространства.

Информация о переводе 26 домов Ленинского округа на закрытую систему горячего водоснабжения вызвала рост сообщений в соцсетях о плохом качестве воды. Большинство сигналов поступило от жителей микрорайона Росляково.

Также мурманчане вновь подняли в соцсетях проблему переселения из ветхого и аварийного жилья.

В блоке «Образование» основные вопросы касались безопасности образовательных учреждений.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, чтобы отправить сообщение на «Наш Север» пользователю необходимо пройти регистрацию или авторизацию на портале с помощью «Госуслуг» и социальных сетей. После чего, перейдя в раздел «Сообщения» на стартовой странице, нужно нажать кнопку «Сообщить о проблеме», выбрать нужную категорию и заполнить форму.