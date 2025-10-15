Предсказать, как в дальнейшем на рынке труда будет сбалансирован спрос и предложение, практически невозможноБолее 40 медалей завоевали пловцы Мурманской области на чемпионате и первенстве Северо-Запада в Кингисеппе
Мурманская область. Арктика (16+)15.10.25 12:00

Минтранс РФ предлагает отсрочить на 2 года право вывоза углеводородов и угля по СМП только судами российской постройки

Минтранс РФ предлагает перенести на март 2028 года вступление в силу ограничений экспортных перевозок углеводородов и угля по Северному морскому пути только морскими судами, построенными на территории РФ.

Соответствующий проект правительственного постановления опубликован на портале regulation.gov.ru.

Напомним, правительство РФ в ноябре 2022 года утвердило перечень видов деятельности в морской отрасли (предусмотренных пунктами 1 и 4 статьи 4 Кодекса торгового мореплавания), которые могут осуществляться только судами российской постройки.

В утвержденный перечень вошли морские перевозки нефти, газа (в том числе сжиженного), газового конденсата и угля, добытых в РФ (в том числе на континентальном шельфе) и погруженных на суда в акватории Севморпути, до первого пункта выгрузки или перегрузки, а также каботаж. Согласно документу, ограничения на перевозки углеводородов, угля и каботажные перевозки на СМП вводятся с 1 марта 2026 года.

В список видов деятельности тогда также вошли хранение нефти, нефтепродуктов, газа (в том числе СПГ), газового конденсата и угля, если такое хранение осуществляется на судне в акватории Севморпути.

Кроме того, в перечень включены ледокольная проводка, гидротехнические, подводно-технические и другие подобные работы во внутренних морских водах или территориальном море. А также санитарный, карантинный и другие виды контроля, ледокольная и лоцманская проводки в акватории Севморпути.

А в это время, как сообщает РИА «Новости», Россия и Китай утвердили план мероприятий по развитию перевозок по Северному морскому пути. Его согласовали на заседании подкомиссии по сотрудничеству по СМП, которое прошло в Харбине. Российскую сторону представлял гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, китайскую — министр транспорта Лю Вэй.

- Разработка и утверждение дорожной карты направлены на формирование устойчивого транспортного коридора, сотрудничество предполагает внедрение современных логистических и технологических решений для повышения эффективности перевозок и развития капитальных проектов, — заявили в российской госкорпорации.

 

 

 

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «ММП».

Сергей
09.10.25 13:05
Номер не рабочий. Два дня пытаюсь дозвониться. "Спасибо" за консультацию((( *** Ваше возмущение нам понятно, но обратите внимание на дату сообщения. Редакция.
Кашина Татьяна Владимировна
09.10.25 12:54
Здравствуйте,и уважаемая редакция. К вопросу о новых квитанциях от КолАтомЭнергоСбыта. На основании чего они установили срок оплаты до 10 числа.? Мы пенсионеры . Многим пенсии приходят после 10 чи
Ira89
08.10.25 23:18
Не могу понять, что уважаемый глава региона имеет ввиду под словами "отток населения". Даже, если учесть, что из Кольского Заполярья стали меньше уезжать люди, то со смертностью и рождаемостью ничего
