Минтруд – о невозможности 31 декабря сделать выходным, Верховный суд – об уходе раньше с работы в день рождения сотрудника

Перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих календарных дней не будет соответствовать нормам Трудового кодекса о необходимой продолжительности отдыха, однако этот момент может быть учтён при переносе выходных дней в 2021 году, говорится в ответе Министерства труда и соцзащиты главе комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярославу Нилову.

В начале июля парламентарий направлял соответствующий документ в правительство, Минтруд рассмотрел данное предложение и дал ответ депутату.

В ответе отмечается, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха «должна соблюдаться всеми работодателями при установлении режима работы и графиков сменности».

«Перенос 31 декабря 2020 года на предшествующий выходной день не будет соответствовать законодательству, так как будет нарушать требования 110 статьи кодекса. Одновременно сообщаем, что при переносе выходных дней в 2021 году данное предложение планируется учесть», - добавляется в документе.

А в это время Верховный суд разрешил россиянам в день рождения уходить с работы пораньше, но только если в организации сложилась такая традиция.

К такому решению суд пришёл, рассмотрев кассационную жалобу бывшей сотрудницы компании «Волгофарм», которая в день рождения пораньше ушла с работы. В своей жалобе она утверждала, что в организации сложилась традиция - именинников отпускали с работы раньше, поэтому она так и сделала, постав в известность непосредственного руководителя.

Однако эта традиция не была закреплена в правилах внутреннего распорядка. Позднее работодатель провёл проверку и уволил женщину за прогул.

Суды сначала встали на её сторону, но затем отменили первоначальное решение о восстановлении на работе и признали увольнение законным.

В конце концов женщина обратилась в ВС РФ, и коллегия по гражданским делам направила дело на пересмотр.

ВС РФ отказался признавать правомерным вывод нижестоящего суда о том, что женщина больше четырёх часов не была на работе без уважительной причины, пишет РИАН.